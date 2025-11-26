الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548095-638997415552583193.jpg
سباق خطير بين شاحنتين يعطل حركة السير في أحد شوارع الموصل (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز ـ محلي
وثقت كاميرا أحد المواطنين سباقًا خطيرًا بين شاحنتين كبيرتين في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة الموصل.
2025-11-26 | 03:11
2025-11-26T03:11:43+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ymsl17kywjirq8xmyzy3w?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d548095%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=ceeb6965-3276-4a26-ac47-6dc02ebdcda7&InitAdsBeforePlayer=1
سباق خطير بين شاحنتين يعطل حركة السير في أحد شوارع الموصل (فيديو)
65 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
وثقت كاميرا أحد المواطنين سباقًا خطيرًا بين شاحنتين كبيرتين في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة
الموصل
.
وأظهرت المشاهد سباق الشاحنتين مع إغلاق الشارع بالكامل أمام السيارات الأخرى، وسط مطالبات بمحاسبة سائقي الشاحنتين لاستهتارهما بأرواح المواطنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق
13:53 | 2025-09-17
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
09:51 | 2025-09-08
كيا EV4 2026: بين الطموح والواقعية في سباق السيارات الكهربائية
10:00 | 2025-10-12
"اختفاء" الشوارع من مدينة الموصل.. الأزقة تحولت الى جداول مائية والعجلات عالقة (فيديو)
01:40 | 2025-11-16
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
35.3%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
32.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.65%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
15.74%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
السيد الصدر يرسل وفدا الى "غرفة التبرعات" في ساحة التحرير
17:49 | 2025-11-25
مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
16:00 | 2025-11-25
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
15:26 | 2025-11-25
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
15:20 | 2025-11-25
سيول جارفة في الأردن.. فيديو
09:59 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
