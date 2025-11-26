بناية آيلة للسقوط.. مدير مدرسة في المحمودية يطلب من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طلب مدير المدرسة من أولياء الأمور في اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، توقيع تعهدات تُخلي الإدارة من مسؤوليتها عن الطلاب أثناء الدوام، مُبرِّراً ذلك بحالة التهالُك التي تُعانيها الصفوف والبناية.وأكدت الإدارة في الاجتماع على ضرورة نقل الطلاب إلى مدارس أخرى في حال رفض أولياء الأمور التوقيع، ما دفع بعضهم للتعبير عن استيائهم وحيرتهم، مُؤكدين أن هذا الإجراء يضعهم في موقف صعب بين حماية أبنائهم ورفض طلب الإدارة.وفي تصريح لـ" "، أكد أولياء الأمور أن الوضع في المدرسة خطير للغاية، وأن الأبنية والصفوف مُتهالكة ويمكن أن تُشكِّل خطراً على حياة الطلاب في أي لحظة، خصوصاً خلال هطول الأمطار أو الظروف الجوية غير المستقرة.وقال أحد أولياء الأمور: "العالم يصلون صلاة الاستسقاء، ونحن نصلي من أجل سلامة أبنائنا، خشية سقوط المدرسة بسبب تهالكها الكامل".وحول تداعيات هذا الوضع، أشار أولياء الأمور إلى أن استمرار دوام الطلاب في هذه البيئة الخطرة قد يؤدي إلى كوارث مُحتملة، مُطالبين الجهات الحكومية المُختصَّة، وخصوصاً ، بالتدخل العاجل لتأمين المبنى أو نقل الطلاب إلى مدارس آمنة مُؤقتاً، إلى أن يتم تنفيذ أعمال صيانة جدية أو بناء مدارس بديلة.