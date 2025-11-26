بناية آيلة للسقوط.. مدير مدرسة في المحمودية يطلب من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بناية آيلة للسقوط.. مدير مدرسة في المحمودية يطلب من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!

ترندات

2025-11-26 | 07:29 2025-11-26T07:29:27+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بناية آيلة للسقوط.. مدير مدرسة في المحمودية يطلب من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!

355 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تشهد مدارس الإسراء المُختلطة والحاج عبيد علوان في منطقة السعيدات بقضاء المحمودية أزمة حقيقية تتعلق بسلامة الطلاب، بعد أن أظهرت البناية المُزدوجة التي تضم المدرستين علامات خطورة واضحة على هيكلها، ما أثار قلق أولياء الأمور وهدَّد استمرار الدوام بشكل آمن.

تعهدات إخلاء المسؤولية
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طلب مدير المدرسة من أولياء الأمور في اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، توقيع تعهدات تُخلي الإدارة من مسؤوليتها عن الطلاب أثناء الدوام، مُبرِّراً ذلك بحالة التهالُك التي تُعانيها الصفوف والبناية.

وأكدت الإدارة في الاجتماع على ضرورة نقل الطلاب إلى مدارس أخرى في حال رفض أولياء الأمور التوقيع، ما دفع بعضهم للتعبير عن استيائهم وحيرتهم، مُؤكدين أن هذا الإجراء يضعهم في موقف صعب بين حماية أبنائهم ورفض طلب الإدارة.

"نصلي من أجل سلامة أبنائنا"
وفي تصريح لـ"السومرية نيوز"، أكد أولياء الأمور أن الوضع في المدرسة خطير للغاية، وأن الأبنية والصفوف مُتهالكة ويمكن أن تُشكِّل خطراً على حياة الطلاب في أي لحظة، خصوصاً خلال هطول الأمطار أو الظروف الجوية غير المستقرة.

وقال أحد أولياء الأمور: "العالم يصلون صلاة الاستسقاء، ونحن نصلي من أجل سلامة أبنائنا، خشية سقوط المدرسة بسبب تهالكها الكامل".

وحول تداعيات هذا الوضع، أشار أولياء الأمور إلى أن استمرار دوام الطلاب في هذه البيئة الخطرة قد يؤدي إلى كوارث مُحتملة، مُطالبين الجهات الحكومية المُختصَّة، وخصوصاً وزارة التربية، بالتدخل العاجل لتأمين المبنى أو نقل الطلاب إلى مدارس آمنة مُؤقتاً، إلى أن يتم تنفيذ أعمال صيانة جدية أو بناء مدارس بديلة.
>> تابع قناة السومرية على منصة X

محليات

ترندات

بناية آيلة للسقوط

مدير مدرسة في المحمودية يطلب من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!

السومرية نيوز

وزارة التربية

سومرية نيوز

المحمودية

السومرية

الإسراء

علوان

حمودي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21

اخترنا لك
بعد حرقه.. القوات الأمنية تعيد نصب العلم العراقي في كركوك
10:04 | 2025-11-26
سباق خطير بين شاحنتين يعطل حركة السير في أحد شوارع الموصل (فيديو)
03:11 | 2025-11-26
السيد الصدر يرسل وفدا الى "غرفة التبرعات" في ساحة التحرير
17:49 | 2025-11-25
مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
16:00 | 2025-11-25
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
15:26 | 2025-11-25
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
15:20 | 2025-11-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.