القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية القت القبض على مجموعة اشخاص يحملون الجنسية السورية يقومون بتسليب الزوار وأخذ ممتلكاتهم في ".وحصلت نيوز، على فيديو يظهر فيه أحد المواطنين وهو يقوم بتصوير السوريين اثناء عملية القاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية، مشيراً الى انهم يحملون أدوات جارحة معهم لغرض التسليب.وطالب الجهات المعنية في شؤون الإقامة بالنظر بأمرهم وترحيلهم.