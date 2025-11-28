ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية

وقال المصدر لـ" " إن "اشتباكاً مسلحاً بين القوات الأمنية ومطلوبين في قضاء الكحلاء بمحافظة أسفر عن استشهاد منتسب في الجيش وإصابة آخر".وذكر المصدر أن "القوات الأمنية تجري حملة أمنية للقبض على المطلوبين في المحافظة".