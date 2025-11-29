توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام

وقال مصدر أمني، لـ ، إن "متظاهراً قتل وأصيب 12 آخرون، إثر إطلاق النار من قبل القوات الأمنية في على محتجي عشائر الهركية ضمن قضاء خبات بمحافظة ".وفي تطور لافت، أعلنت عشيرة الهركية النفير العام في أربيل، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بعد مقتل عدد من أفرادها، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر بين أبناء العشيرة وقوات البيشمركة، وفق المصدر.