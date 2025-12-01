بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل



اشتدت خلال الايام الماضية المواجهات بين قوات الأمنية في وعشائر الهركي في .



واظهرت مشاهد مصورة نزوح جراء اشتداد المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية للإقليم وعشائر الهركي، وسط دعوات بتهدئة الأوضاع بالتزامن مع التصاعد السريع للأحداث.