سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)



ـ محلي



أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بوقوع حادث سير بين عدد من السيارات في الأشرف.



وأظهرت مشاهد مصوّرة اصطدام 13 سيارة بسبب سائق "تنكر" كاز، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.