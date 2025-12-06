مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"

ويُظهر المقطع مرور آليات عسكرية على الطريق، فيما تُسمع وهي تسأل الأسد: هذه إلهم ولا إلنا؟"، ليردّ الأسد متسائلًا: "وين الشباب؟ ما فيه حدا.. غريبة".وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية. كما ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول المقطع المتداول أو تاريخ تصويره.