السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار

ترندات

2025-12-07 | 11:03 2025-12-07T11:03:02+00:00
السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار

794 شوهد

بدأت السحب الركامية بالتدفق نحو أجواء العراق، معلنة انطلاق أولى موجات الحالة الجوية التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أفادت هيئة الأنواء الجوية.

وشهد قضاء القائم في محافظة الأنبار، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة مع بداية تأثير المنخفض الجوي، فيما تشير التوقعات إلى امتداد الأمطار تدريجياً نحو مدن أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الأنواء الجوية أن السحب الركامية تواصل اندفاعها من الجهة العربية نحو البلاد، متوقعة تزايد الفعالية الجوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، لاسيما في المناطق الوسطى.

من جانبها، ذكرت مواقع طقس عالمية أن العاصمة بغداد ستشهد ذروة غزارة الأمطار فجر وصباح غد الاثنين، إضافة إلى موجات مطرية أخرى متوقعة صباح الثلاثاء، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية وتشكل التجمعات المائية في بعض المناطق.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، خصوصاً في أوقات اشتداد الهطول.
>> تابع قناة السومرية على منصة X
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
Play
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
Live Talk
Play
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Play
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
Play
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-06
Play
نشرة ٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
Play
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
Play
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
Play
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
اخترنا لك
الإفراج مقابل هدم البيوت.. حملة اعتقالات تطال سكان المنازل العشوائية بالبصرة
10:17 | 2025-12-07
ماذا قال حيدر العبادي على مطالبات إعادته لرئاسة الوزراء؟ (فيديو)
07:07 | 2025-12-07
سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل
03:19 | 2025-12-07
زيارة مرتقبة لمارك سافايا إلى العراق.. فيديو
14:29 | 2025-12-06
مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"
07:10 | 2025-12-06
بالفيديو.. سد الموصل وانخفاض حاد في مياهه
05:48 | 2025-12-06

