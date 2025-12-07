الصفحة الرئيسية
مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549303-639007202240789034.jpg
السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار
ترندات
بدأت السحب الركامية بالتدفق نحو أجواء العراق، معلنة انطلاق أولى موجات الحالة الجوية التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أفادت هيئة الأنواء الجوية.
2025-12-07 | 11:03
2025-12-07T11:03:02+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/iiupakiomohrf7ozop0cnq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d549303%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=c01c2ad2-98ae-4c9d-a994-d1802017feac&InitAdsBeforePlayer=1
السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار
794 شوهد
بدأت السحب الركامية بالتدفق نحو أجواء
العراق
، معلنة انطلاق أولى موجات الحالة الجوية التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أفادت هيئة الأنواء الجوية.
وشهد قضاء القائم في
محافظة الأنبار
، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة مع بداية تأثير المنخفض الجوي، فيما تشير التوقعات إلى امتداد الأمطار تدريجياً نحو مدن أخرى خلال الساعات المقبلة.
وأكدت الأنواء الجوية أن السحب الركامية تواصل اندفاعها من الجهة العربية نحو البلاد، متوقعة تزايد الفعالية الجوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، لاسيما في المناطق الوسطى.
من جانبها، ذكرت مواقع طقس عالمية أن العاصمة
بغداد
ستشهد ذروة غزارة الأمطار فجر وصباح غد الاثنين، إضافة إلى موجات مطرية أخرى متوقعة صباح الثلاثاء، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية وتشكل التجمعات المائية في بعض المناطق.
وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، خصوصاً في أوقات اشتداد الهطول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
محليات
ترندات
امطار
العراق
محافظة الأنبار
الأنبار
بغداد
عاصم
ريجي
قبلة
