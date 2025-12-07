السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار

وشهد قضاء القائم في ، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة مع بداية تأثير المنخفض الجوي، فيما تشير التوقعات إلى امتداد الأمطار تدريجياً نحو مدن أخرى خلال الساعات المقبلة.وأكدت الأنواء الجوية أن السحب الركامية تواصل اندفاعها من الجهة العربية نحو البلاد، متوقعة تزايد الفعالية الجوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، لاسيما في المناطق الوسطى.من جانبها، ذكرت مواقع طقس عالمية أن العاصمة ستشهد ذروة غزارة الأمطار فجر وصباح غد الاثنين، إضافة إلى موجات مطرية أخرى متوقعة صباح الثلاثاء، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية وتشكل التجمعات المائية في بعض المناطق.وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، خصوصاً في أوقات اشتداد الهطول.