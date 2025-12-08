6 إصابات بانقلاب واحتراق صهريج نفط اسود في تكريت (فيديو)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان صهريجا محملا بالنفط الأسود انقلب على الطريق الخارجي لمدينة ما أدى لاندلاع النيران فيه.وأضاف ان "6 اشخاص أصيبوا نتيجة الحادثة، فيما سارع المواطنون لمحاولة إطفاء النيران المشتعلة، مع قلة الحركة الموجودة في الشارع نتيجة الوقت المتأخر مما تسبب ببطء عمليات الإنقاذ".