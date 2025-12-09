أربيل.. الأمطار تُنعش شلال كلي علي بك وتعيد الحياة إليه(فيديو)





ـ محلي



أعادت الأمطار والسيول التي شهدتها محافظات ، في ظل استمرار الموجة المطرية الحالية بغزارة، الحياة إلى بعض والشلالات التي فقدت مياهها جراء الأزمة المائية خلال فصل الصيف.



وأظهرت مشاهد مصورة عودة المياه إلى شلال كلي علي بك الذي فقد مياهه في الفترة السابقة بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد.



