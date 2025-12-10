الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549516-639009485563386595.jpg
انهيار جسر في طوزخورماتو بسبب السيول
ترندات
انهيار الجسر الجنوبي في قضاء طوزخورماتو على طريق بغداد – كركوك بسبب السيول.
2025-12-10 | 02:27
2025-12-10T02:27:03+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/tfegddkhotoyovdvu4secq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d549516%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=3612b290-0a1a-455c-ac9b-f73e1558e288&InitAdsBeforePlayer=1
انهيار جسر في طوزخورماتو بسبب السيول
242 شوهد
انهيار الجسر الجنوبي في قضاء طوزخورماتو على طريق بغداد – كركوك بسبب السيول.
مقالات ذات صلة
بعد إغلاقه بسبب السيول.. إعادة فتح جسر حيوي على طريق بغداد - كركوك
10:54 | 2025-12-09
قرب جسر داقوق.. السيول تضرب السيارات وتقطع طريق بغداد أربيل (فيديو)
05:58 | 2025-12-09
سيارة تواجه السيول في السليمانية.. فيديو
16:12 | 2025-12-09
طريق أربيل "مُعطل".. السيول تشل الحركة
09:18 | 2025-12-08
ترندات
بالفيديو
طوزخورماتو
بغداد
كركوك
سيول
السومرية
العراق
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
30.81%
09:00 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
أخبار الطقس
27.07%
00:49 | 2025-12-09
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
00:49 | 2025-12-09
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
محليات
23.68%
07:57 | 2025-12-09
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
07:57 | 2025-12-09
الأمطار "تهدأ" غداً.. والموجة الأعنف تعود الخميس
محليات
18.45%
08:03 | 2025-12-09
الأمطار "تهدأ" غداً.. والموجة الأعنف تعود الخميس
08:03 | 2025-12-09
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
من الأخير
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
من الأخير
كربلاء في ظل التنمية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Live Talk
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
Live Talk
زيارة الأماكن التاريخية بروح جديدة - Live Talk - الحلقة ١٧٧ | 2025
10:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
تلاميذ في جمجمال ينجون من كارثة بعد انهيار جدار مدرسة كانوا بجانبه (فيديو)
04:22 | 2025-12-10
توقعات 2026.. سنة النهضة والعمران بـ "عام الشمس"
04:05 | 2025-12-10
مشهد طريف.. شخص يفتح باب حمام الطائرة على ترامب (فيديو)
04:00 | 2025-12-10
مشهد صادم.. طائرة تهبط اضطراريا فوق سيارة صغيرة على طريق سريع في فلوريدا (فيديو)
03:42 | 2025-12-10
سيارة تواجه السيول في السليمانية.. فيديو
16:12 | 2025-12-09
البصرة.. أهالي يواصلون احتجاجهم للمطالبة بحل للمياه المالحة (فيديو)
13:14 | 2025-12-09
