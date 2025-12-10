مشهد صادم.. طائرة تهبط اضطراريا فوق سيارة صغيرة على طريق سريع في فلوريدا (فيديو)

– دوليات



شهد I-95 في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا الأمريكية مشهداً صادماً بعدما نفّذت طائرة ثنائية المحركات هبوطاً اضطرارياً واصطدمت بإحدى السيارات.





وقد انتشرت لقطات كاميرا السيارة (الداش كام) بسرعة على مواقع التواصل، حيث أظهرت الطائرة وهي تهبط بسرعة قبل أن تصطدم بالطريق.



وبأعجوبة، نجا جميع من كانوا في الحادث، ولم تُسجَّل سوى إصابات طفيفة.