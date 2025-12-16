اثناء سفرة مدرسية.. اصابة طالبين بعد سقوطهما من لعبة بالنجف (فيديو)

وقال المصدر لـ ، ان "طالبين تعرضا لاصابات بالغة بعد سقوطهما من لعبنة الفنجان في مدينة العاب السلام بمحافظة ".وتابع، ان "الطلاب كانوا ذاهبين في سفرة مدرسية الى مدينة الالعاب".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول حجم الاصابة او هل تم نقل الطالبين الى المستشفى.