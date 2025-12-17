مخبئين بطريقة غير متوقعة.. شرطي يتفاجأ بـ6 أجانب خلال تفتيش شاحنة اثناء دخولها لبغداد (فيديو)

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه ، عثور عناصر امن على 6 أجانب مختبئين خلف كشنات رأس شاحنة وذلك خلال ايقافها في نقطة امنية بمحافظة اثناء توجهها من الى .وقال مصدر امني ان الأجانب من الجنسية ، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة في سيطرة الشهيد بصلاح الدين حيث تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والأجانب المهربين.