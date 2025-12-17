أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)

وظهر الشاعر في مقطع فيديو جديد نشره اليوم على صفحته الرسمية على موقع "انستغرام" وأكد أن البيت الشعري المتداول كانت تسبقه "ديباجة" تم اقتطاعها "عمدا" حتى يظهر بهذا الشكل المسيء، كما شدد على أن فكرة الديباجة مجتمعة مع المقطع الشعري تعطي صورة لنبذ الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.وبحسب الفيديو المنشور، لفت الشاعر الى أنه من الأشخاص الذين تربطهم علاقات متينة مع أبناء المذهب السني، كما دعا الى مراجعة مقاطعه السابقة التي تتحدث عن المواقف الوطنية ونبذ التفرقة والعنصرية.