تجريف آلاف النخيل قرب بحر النجف لإنشاء مجمع سكني (فيديو)

وبحسب مصادر محلية، فإن أعمال التجريف بدأت خلال الأيام الماضية، وشملت مساحات واسعة من البساتين التي تُعد جزءا من الغطاء النباتي والتراث الزراعي لمحافظة ، ما دفع مواطنين إلى المطالبة بتدخل الجهات المعنية لإيقاف الأعمال والتحقق من قانونيتها.من جهتهم، عبّر ناشطون في الشأن البيئي عن "مخاوفهم من الآثار السلبية للمشروع على البيئة المحلية"، مؤكدين أن "إزالة هذا العدد الكبير من أشجار النخيل قد تسهم في زيادة التصحر وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن فقدان مورد اقتصادي مهم للمنطقة".