أثناء سفرة مدرسية.. سقوط لعبة "المقص" وإصابة عدد من التلاميذ في البصرة (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، سقطت لعبة "المقص" أثناء صعود عدد من التلاميذ، ما أدى الى إصابة عدد منهم بإصابات خفيفة وأخرى بالغة، كما بقي البعض منهم عالقا في اللعبة إلى حين تدخل الكادر المسؤول عن اللعبة وإخلائهم منها.