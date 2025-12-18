شجار وإطلاق نار وخلافات بين مواطنين ومستثمر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟ (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أصحاب نحو 800 منزل يسكنون قرب معمل الغاز في ، اشتروا قطع أراضيهم وشيدوا عليها دورا منذ عام 2010، ولكنهم تفاجأوا اليوم بقدوم أحد المستثمرين ومعه عناصر أمنية يدعي أن الأرض عائدة له ويجب إزالة المنازل".وأضاف المصدر، أن "الأهالي اعترضوا على هذا الأمر وأكدوا أنهم يملكون الأرض بشكل رسمي، ثم تطور الأمر الى حدوث شجار وإطلاق نار بين القوات الامنية ومواطنين، ما أدى الى انسحاب القوة".