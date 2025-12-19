كمين ناجح.. نهاية غير متوقعة لمبتز هدد فتاة بصورها في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز نجدة أبي غريب مع مركز التابعة إلى قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم حاول ابتزاز إحدى الفتيات عبر تهديدها بنشر محادثات وصور شخصية".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بعد أن وردت مناشدة من إحدى المواطنات تفيد بتعرضها لحادث ابتزاز إلكتروني من قبل شخص مجهول الهوية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونُصب كمين محكم من قبل مفارز النجدة، أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وضبط هاتفه النقال المستخدم في عملية الابتزاز".وأضاف البيان، انه "تم اصطحاب المتهم إلى مركز شرطة أبي غريب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليًا".