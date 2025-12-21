18 فلسطينيا في مدينة الطب ببغداد: نعيش بوضع مزري بالمستشفى منذ عام ونصف

وذكر عدد منهم لـ ، انه "بعد تقديم الرعاية الطبية لنا، اصبحنا نعيش في هذا الطابق بوضع مزري جداً".وتابعوا "نعاني من جملة امراض مزمنة ومع عدم توفر داخل المستشفى، حيث يُطلب منا شراء الادوية من صيدليات خاصة بمبالغ ليست قليلة رغم عدم امتلاكنا اي اموال او رواتب مخصصة او حتى دعم مادي باستثناء التبرعات البسيطة التي تصل الينا"، مطالبين "بضرورة تدخل الحكومة لمعالجة اوضاعنا من خلال توفير سكن مناسب مع توفير رواتب دعم، او تسفيرنا الى فلسطين".