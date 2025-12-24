بغداد.. مواطنون يكشفون عن تعرضهم لابتزاز ويوجهون مناشدة للداخلية (فيديو)

كشف مواطنون عن تعرضهم لابتزاز من ضباط وذلك بعد حملة لإزلة تجاوزات في ، فيما وجهوا مناشدة لوزير الداخلية .

وجاءت مناشدة المواطنين بعد حملة لإزالة تجاوزات في العاصمة . وشهدت العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، إزالة تجاوزات بالقرب من مقهى البيروتي . التفاصيل في الفيديو المرفق..

