ترامب يذكر العراق في لقائه مع نتنياهو.. ويحدد شيئا اذا حصل "لن يكون سلام في الشرق الأوسط"

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي ، انه "لن يتم توقيع أي صفقة في الشرق الأوسط، اعرف شعوبا عربية رائعة في المنطقة لكنهم لن يتمكنوا من التوقيع على سلام في الشرق الأوسط لان ذلك سيتسبب بمشاكل وتوتر".وأضاف ان "قوة تراجعت بشكل كبير لكنهم يحاولون إعادة بناء نفسهم، لكن لن نسمح لهم بذلك واذا حاولوا لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط".واعتبر انه "كان من الخطأ عندما دمرنا كان العراق وايران متساويين في القوة وتقاتلا مع بعضهما البعض بأسماء مختلفة منذ الف عام ثم خرجت بلادنا وضربت العراق وفجأة أصبحت ايران تسيطر على الشرق الأوسط بأكمله هذا لم يعد صحيحا".