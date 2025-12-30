مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، بوقوع مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة وقعت بين أشخاص يحملون الجنسية السورية في منطقة البتاوين لاسباب غير معروفة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث للتحري والسيطرة عليه".