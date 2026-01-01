مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير عنيف في بغداد (فيديو)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "الحادث وقع بسبب السرعة وعدم الانتباه ضمن منطقة ، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة امرأة."وتابع أن "الجثتين تم انتشالهما ونُقلت المصابة إلى المستشفى، مشيراً إلى أن حالتها لا تخلو من الخطورة".