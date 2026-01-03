بالفيديو.. الوضع الحالي قرب القصر الرئاسي في فنزويلا

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، مقطع فيديو يظهر فيه الوضع قرب القصر الرئاسي في فنزويلا.

واظهرت لقطات الفيديو انتشار امني كبير ومنع في حركة التجوال قرب القصر.

وانتشرت المدرعات في شوارع عقب الهجمات الأمريكية، فيما نصحت السلطات الفنزويلية في بتجنب التنقل بالمدينة بسبب هجمات المسيّرات.