دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

وقال والد اللاعب لـ ، ان "حسن من مواليد 2015 وهو احد أبناء قضاء هيت في ، وقع عقداً للانضمام إلى أكاديمية نادي الإنجليزي"، مبينا ان "العقد مع ستي مدفوع التكاليف وهو عقد تطوير المواهب لمدة سنتين وبعد ذلك اختبار بدائي ثم سنتين أخرى ثم اختبار آخر mid range ".وأضاف "بعد سنتين اخرى من التدريب المكثف يكون قرار شبه نهائي اذا كان يمتلك موهبة تستحق ان يشترك في الاندية العالمية ام الاندية الاقل مستوى"، موضحا ان "ذلك يحتاج لنحو 8 سنوات للوصول الى القرار النهائي".وذكر ان "الاسبوع القادم سيتدرب ويلعب مع ستي فئة تحت الـ 12 عاما بشكل رسمي".