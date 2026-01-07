حريق يلتهم مخبزاً في بغداد

وذكرت مصادر محلية، لـ ، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة".وأشارت إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن أسباب الحريق ما تزال قيد التحقيق".