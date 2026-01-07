السيد الصدر يوجه رسالة لاهالي ميسان ويحذر من "الوقحين"

وقال في رسالة ألقاها مبعوثه السيد : "نشكر أهالي ، وهم كما عهدناهم محبون لوطنهم ويتحلون بالحكمة والحنكة، ولا ينجرون خلف مخططات الميليشيات الوقحة التي أغاضتها محبة للوطن وآل ، والشكر موصول لقواتنا الأمنية الوطنية لحفظ الأمن والسلام وعلى الجميع التعاون معهم".وأضاف: "أكرر ليس على الوقحين اختبار صبرنا فأخلاقنا تناقض أخلاقكم ولنا ديننا ولكم دينكم ولنا حسيننا ولكم يزيدكم ولنا الآخرة ولهم قعر الدنيا والسلام المحب لكم".