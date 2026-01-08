Alsumaria Tv
LIVE
النفط الفنزويلية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن بيع النفط
سوريا.. اشتباكات عنيفة ونزوح واسع بحلب (شاهد)

ترندات

2026-01-08 | 07:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سوريا.. اشتباكات عنيفة ونزوح واسع بحلب (شاهد)

المصدر:
الجزيرة نت
694 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت مديرية صحة حلب، مقتل 5 أشخاص وجرح 33 بنيران قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمدينة، بينما تدور اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش السوري وقسد في محيط حي الأشرفية، وسط نزوح كبير للمدنيين، تزامنا مع وصول رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان إلى حلب، في حين قالت قسد إنها أحبطت تقدما للجيش، محصية 8 قتلى و57 جريحا "جراء عملية الجيش منذ 3 أيام".

ونقلت الجزيرة أن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد اندلعت بمحيط حي الأشرفية، تزامنا مع حركة نزوح كبيرة للمدنيين، في حين أصيب 9 أشخاص باستهداف قسد أحياء عدة، وفق مدير الصحة بحلب.

وقد تزامن اندلاع الاشتباكات مع وصول رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان إلى المدينة للإشراف على الواقع العملياتي والميداني، وفق ما نقلت منصة "سوريا الآن" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وذكرت "سانا" أن عنصرا من الجيش أصيب في قصف مدفعي من قسد أثناء تأمين خروج مدنيين بحي السريان، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإصابة مدنيين إثر سقوط قذيفة في حي الخالدية القريب من دوار شيحان بمدينة.

وبينما أهاب الجيش بالأهالي الابتعاد عن مواقع "تنظيم قسد"، ذكرت هيئة عمليات الجيش السوري أنه استهدف حاجزا لقسد في حي الأشرفية "كان يوقف الأهالي ويمنعهم من الخروج ويرهبهم"، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

"إحباط تقدم"
وقالت وزارة الدفاع، باكرا الخميس، إنها ستنشر مواقع سيتم استهدافها في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حولتها قسد إلى مواقع عسكرية، وسبق أن أعلن الجيش أنه سيبدأ ابتداء من الساعة 1.30 ظهرا استهدافا مركزا لمواقع قسد في هذين الحيَّين.

كما فرضت السلطات السورية، سابقا، حظر تجوال في الحيَّين، وأعلنتهما منطقتين عسكريتين مغلقتين.

وقال المكتب الإعلامي لقسد إن التنظيم أحبط تقدم الجيش على محور "الكاستيلو" شمالي حلب، موضحا أن حصيلة 3 أيام من عمليات الجيش بلغت 8 جرحى و57 جريحا.

وحمّلت قسد الجيش الحكومة "مسؤولية التداعيات الإنسانية" للهجوم على حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وذكرت مصادر أن الجيش استقدم آليات ثقيلة، وراجمات صواريخ، وسرايا حرارية، وكذلك سرايا الشاهين التي تتضمن مسيّرات، وذلك بعد تطويق الحيين وتأمين سكانهما، مؤكدة اقتراب الحسم العسكري حال خرق الهدنة.

إجلاء المدنيين
وبينما قالت وزارة الطوارئ السورية إن الدفاع المدني استأنف إجلاء المدنيين بعدة أحياء في حلب بعد توقفه الليلة الماضية، أفاد مدير مديرية الإعلام في المحافظة للجزيرة بأن قسد تحاول عرقلة خروج المدنيين من الحيين.

وذكرت مديرية الشؤون الاجتماعية أن عدد الأفراد الذين خرجوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية حتى الآن، بلغ 138 ألفًا و750 شخصًا، موزعين على نحو 27 ألفًا و750 عائلة.

وأفادت للجزيرة، باكرا الخميس، أن الحكومة قدمت مقترحا بانسحاب كامل لقسد من المدينة باتجاه الرقة، مقابل الاكتفاء بدخول قوات الأمن العام فقط، دون الجيش، إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود، لكن قسد رفضته.
 
وقال الجيش، صباح اليوم، إنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في "الهروب من بطش تنظيم قسد" داخل أحياء بحلب، محذرا التنظيم من استهداف الراغبين في الخروج من الممرات (الآمنة) التي أعلنتها المحافظة.

>> تابع قناة السومرية على منصة X
Alsumaria Tv

