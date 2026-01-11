"حزام ناري".. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفر حتى جنوب لبنان

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الغارات استهدفت مبنى محددا سبق أن تم التحذير منه، إضافة إلى مناطق أخرى في البلدة، وسجل حتى اللحظة نحو خمس غارات على البلدة. كما لوحظ وجود حزام ناري في مناطق الاستهداف.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي للمرة الثانية خلال اليوم، واستهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق ، في إطار عملياته ضد ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية".