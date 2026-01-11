بالفيديو.. طفل يتصل بوزير الداخلية ويخاطبه "إذا انطيتني حظر تلكاني بالفتحة الخامسة"

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الداخلية خلال مقابلته طفلا في مقر الوزارة ببغداد.

وذكر الوزير في مقطع الفيديو ان "الطفل اتصل عليه في الساعة السادسة صباحا".

فيما رد الطفل على الوزير "إذا انطيتني حظر تلكاني بالفتحة الخامسة".