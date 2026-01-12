ظهور نادر للطائرة الأميركية الأسطورية "يوم القيامة" في لوس أنجلوس

ما هي "طائرة يوم القيامة"؟تم تصميم هذه الطائرة لتكون مركز قيادة عسكري جوي متنقل في حال نشوب حرب نووية أو وقوع كبرى، وهي قادرة على مواصلة تشغيل الحكومة الأميركية حتى في حال تدمير مراكز القيادة الأرضية.قدرات خارقة:• مقاومة للانفجارات النووية والنبضات الكهرومغناطيسية والهجمات السيبرانية.• مزودة بأنظمة اتصالات متقدمة تسمح لها بإدارة القوات الأميركية حول العالم.• يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة بفضل إمكانية التزود بالوقود جواً.• تُستخدم كـ"مقر طوارئ طائر" لكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.ظهور نادر ورسالة واضحة:هذا الظهور العلني النادر للطائرة في لوس أنجلوس سلّط الضوء مجدداً على أهمية الاستعدادات الأميركية لأسوأ السيناريوهات، حيث تُعتبر هذه الطائرة من ركائز خطة استمرارية الحكومة في حالات الطوارئ.وتُعد هذه الرحلة أيضاً رسالة رمزية في ظل التصاعد الجيوسياسي والتحديات الأمنية المتزايدة، مؤكدة أن تحتفظ بخطط بديلة لضمان استقرار القيادة والتحكم في أي ظرف كان.ورغم تداول معلومات تفيد بأن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها الطائرة في لوس أنجلوس منذ أكثر من 50 عامًا، لا يوجد تأكيد رسمي يثبت أن هذه أول عملية هبوط لها هناك خلال تلك الفترة، وإنما يُعد ظهورها العلني أمرًا نادرًا فقط.كما لم تصدر أي جهة رسمية أميركية بيانات تربط هذا الهبوط بأي أزمة أمنية أو تطورات طارئة، ويُرجّح أن يكون ضمن إطار عمليات عسكرية اعتيادية أو إعادة تموضع روتينية.