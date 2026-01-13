رياح محملة بالغبار تغادر الانبار وتداهم وسط وجنوب العراق

وكان قد الراصد الجوي ، بتطور موجة غبار غرب ، مشيراً إلى أنها في طريقها للتحرك باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد.وقال في تدوينة على حسابه في ، إن “أولى المناطق المعرضة لتأثير الغبار هي والنجف، على أن تمتد لاحقاً إلى باقي مناطق الوسط والجنوب تباعاً”.وأضاف أن “الموجة ستؤدي إلى انخفاض أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الخارجية”، داعياً المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر، والتنبيه بشكل خاص لمرضى الجهاز التنفسي ومرضى الربو”.