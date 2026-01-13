الصفحة الرئيسية
ترامب يتحدث عن عدد المتظاهرين القتلى في إيران ويعلق على إخلاء الأمريكيين

رياح محملة بالغبار تغادر الانبار وتداهم وسط وجنوب العراق
ترندات
تشهد الأجواء في غرب محافظة الأنبار، قضاء حديثة، اليوم الثلاثاء، غيوما كثيفة مصحوبة برياح نشطة محملة بالغبار، ما أدى إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
2026-01-13 | 09:00
2026-01-13T09:00:35+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ru0apurvsnsureqxadwnow?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d552976%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=137767d4-d520-4b98-b949-a8fe02c44716&InitAdsBeforePlayer=1
رياح محملة بالغبار تغادر الانبار وتداهم وسط وجنوب العراق
539 شوهد
تشهد الأجواء في غرب
محافظة الأنبار
،
قضاء حديثة
، اليوم الثلاثاء، غيوما كثيفة مصحوبة برياح نشطة محملة بالغبار، ما أدى إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
وكان قد الراصد الجوي
حسين الأسدي
، بتطور موجة غبار غرب
الأنبار
، مشيراً إلى أنها في طريقها للتحرك باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد.
وقال
الأسدي
في تدوينة على حسابه في
فيسبوك
، إن “أولى المناطق المعرضة لتأثير الغبار هي
كربلاء
والنجف، على أن تمتد لاحقاً إلى باقي مناطق الوسط والجنوب تباعاً”.
وأضاف أن “الموجة ستؤدي إلى انخفاض أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الخارجية”، داعياً المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر، والتنبيه بشكل خاص لمرضى الجهاز التنفسي ومرضى الربو”.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
