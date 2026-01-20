السيد الصدر يجري اتصالا مباشراً بالقوات الأمنية المرابطة على الحدود: خذوا اعلى درجات الحذر

وذكر بيان لمكتبه، ان "أجرى اتصالاً مباشراً مع القوات الأمنية والقطعات العسكرية المرابطة على الحدود العراقية السورية وذلك لغرض الاطمئنان على مدى جهوزية قواتنا البطلة في ظل المتغيرات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي".وحثّ السيد ، على "أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر واليقظة من خلال حشد جميع الإمكانات العسكرية والتقنية والأمنية لحماية الحدود من أي خرق محتمل، كما أبدى سماحته كاملَ الاستعداد لأي دعمٍ ضروري في هذا المجال".من جهتهم، أعرب قادة تلك القوات عن "خالص شكرهم وتقديرهم لسماحة القائد (أعزه الله) على إتصاله وإهتمامه ومتابعته المباشرة للوضع الأمني وحرصه الشديد على سلامة الوطن وأمنه وسيادته".