في العراق.. انهيار ملعب لكرة القدم (فيديو)

وذكر شهود عيان ان "ملعبا صغيرا لكرة القدم في قرية السليمان بناحية في ، انهار بسبب كثافة الثلوج".وأضافوا ان "ذلك أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".