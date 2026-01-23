شاهد.. سيول تجرف السيارات في مدينة كوساداسي السياحية بتركيا



ـ دولي



اجتاحت سيول جارفة عدة مدن تركية بعد موجة أمطار غزيرة تسببت في إغلاق الطرقات الرئيسية وألحقت أضرارًا كبيرة بالممتلكات.



وأظهرت مشاهد مصورة تجريف مياه السيول لعدد من السيارات، حيث تحولت الطرقات إلى أنهار من المياه، خاصة في مدينة كوساداسي السياحية بتركيا.



