شاهد.. أبطال العراق يصنعون أروع مشاهد الثبات وسط العواصف الثلجية على الحدود السورية

وترتفع عزيمة الأبطال من القوات الأمنية مع انخفاض درجات الحرارة لحماية أراضي الوطن والمسؤولية التي تقع على عاتق القطعات الأمنية، بالتزامن مع التضامن الشعبي المعنوي مع القوات الأمنية المرابطة في قواطع المسؤولية، ورغم الظروف الجوية الصعبة وتساقط الثلوج، يقف مقاتلو قوات الحدود العراقية بثبات في خط الصد الأول على الحدود العراقية ـ السورية، مجسدين أعلى معاني الواجب والتضحية في سبيل أمن وسيادته.*حماة الوطنمن جانبه، أكدت أن الحدود العراقية ـ السورية هي الأفضل تحصيناً بين الحدود العراقية، من خلال الخطط الأمنية المتطورة والانتشار المكثف.وذكرت الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز أن "التحصينات الحدودية مع لم تكن وليدة الماضي القريب، وإنما تم إنشاؤها قبل سنوات نتيجة دقيقة للمستقبل من قبل الحكومة، نحصد ثمارها اليوم"، مؤكدة أن "حدودنا مع سوريا هي الأفضل تحصيناً بين الحدود العراقية".وأضافت، أن " قدم الدعم الكامل لقوات حرس الحدود طيلة السنوات الثلاث الماضية، وكان يهتم بدعمهم بشكل لافت للنظر".*تجسيد الثباتورغم تساقط الثلوج، يوصل أبطال ألوية الانتشار والمرابطة في قواطعهم على طول الشريط الحدودي السوري بالتنسيق مع باقي القوات الامنية والصنوف الاخرى، حيث تمنع برودة الطقس من انتشار المقاتلين وتمتعهم بأعلى درجات الجهوزية واللياقة في أداء الواجب المناط بهم لحماية القاطع.*قساوة الطقسإلى ذلك، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، استمرار عدم الاستقرار الجوي، مع طقس غائم وفرص أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية والشمالية وأجزاء من وصلاح الدين، وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية مع أجواء شديدة البرودة.