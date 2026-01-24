بالفيديو.. انفاق قسد الرابطة بين العراق وسوريا

ووفقا لوسائل إعلامية فان "هذه الأنفاق مترابطة وتمتد مسافات طويلة، بعضها يصل إلى الأراضي العراقية، وكانت ملغمة جزئيا لتشكل خطراً على المدنيين والقوات".وأضافت ان "الجيش السوري يعمل حالياً على تفكيك الألغام وإغلاقه لتأمين المنطقة.".وتابعت ان "الاكتشاف جاء بعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة عقب انسحاب قسد، حيث يعتبر جزءا من تكتيكاتها العسكرية الشائعة في حفر أنفاق تحت المدن والمعابر".