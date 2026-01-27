تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه

وقالت والدة في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "زوجة ابنها غادرت منزل الزوجية في شهر 12/2025 إثر خلاف عائلي"، مشيرةً إلى أن "علاء حاول مراراً إعادتها إلى المنزل وحل الخلاف بالتراضي، إلا أنها رفضت العودة وأصرت على الاستمرار بدعوى الطلاق".وأضافت أن "علاء قام بطلاق زوجته بتاريخ 1/1/2026 لدى رجل دين (سيد)، وذلك بعد فشل جميع محاولات الصلح وإرضائها"، مؤكدة أن "مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره بتاريخ 18/1/2026".وأوضحت، أن "الزوجة طالبت بمبلغ 50 مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر المقطع والتنازل عن الدعوى المقامة"، مشيرة الى ان "عائلتها تتعرض لأذى كبير نتيجة تداول الفيديو من قبل عدد واسع من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نجلها بريء من التهم التي وُجهت إليه من قبل الزوجة".وناشدت والدة علاء الجهات القضائية "بالإفراج عن ولدها الوحيد"، لافتةً إلى أن "العديد ممن تداولوا الفيديو لا يملكون معرفة كاملة بحقيقة ما جرى بين علاء وزوجته، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات".