الداخلية تحقق باتهامات بقضايا غير أخلاقية تخص ضابط
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
ترندات
كشفت والدة الشاب علاء صاحب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما جرى مع نجلها على خلفية القضية المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشارت الى ان الفيديو قديم وزوجته قامت بابتزازه (50 مليون مقابل عدم النشر).
2026-01-27 | 12:36
2026-01-27T12:36:14+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/2zn3efmm2iaja9moioiwa?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d554458%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=c0e1cb70-f880-499e-b58e-492146fc7466&InitAdsBeforePlayer=1
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
1,750 شوهد
كشفت والدة الشاب
علاء
صاحب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما جرى مع نجلها على خلفية القضية المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشارت الى ان الفيديو قديم وزوجته قامت بابتزازه (50 مليون مقابل عدم النشر).
وقالت والدة
علاء
في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "زوجة ابنها غادرت منزل الزوجية في شهر 12/2025 إثر خلاف عائلي"، مشيرةً إلى أن "علاء حاول مراراً إعادتها إلى المنزل وحل الخلاف بالتراضي، إلا أنها رفضت العودة وأصرت على الاستمرار بدعوى الطلاق".
وأضافت أن "علاء قام بطلاق زوجته بتاريخ 1/1/2026 لدى رجل دين (سيد)، وذلك بعد فشل جميع محاولات الصلح وإرضائها"، مؤكدة أن "مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره بتاريخ 18/1/2026".
وأوضحت، أن "الزوجة طالبت بمبلغ 50 مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر المقطع والتنازل عن الدعوى المقامة"، مشيرة الى ان "عائلتها تتعرض لأذى كبير نتيجة تداول الفيديو من قبل عدد واسع من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نجلها بريء من التهم التي وُجهت إليه من قبل الزوجة".
وناشدت والدة علاء الجهات القضائية "بالإفراج عن ولدها الوحيد"، لافتةً إلى أن "العديد ممن تداولوا الفيديو لا يملكون معرفة كاملة بحقيقة ما جرى بين علاء وزوجته، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
محليات
ترندات
علاء
الفيديو الفاضح
ابتزاز
زوجته مطلقة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المقام
ﻹعادة
ليون
راضي
