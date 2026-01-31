بغطاء بائع غاز.. سارق "قناني المنازل" بقبضة شرطة الكرخ

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز مكافحة إجرام ونجدة في قيادة شرطة تمكّنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة قناني الغاز، بعد متابعة دقيقة وجهد أمني متواصل ضمن قاطع المسؤولية".وأشار البيان، الى أن "المتهم كان يقوم بالدخول إلى المنازل وسرقة قناني الغاز مستخدمًا عجلة مخصّصة لنقل الغاز، حيث جرى إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود".وخلال التحقيق، "اعترف المتهم بتنفيذ عدد من السرقات المماثلة في مناطق مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".