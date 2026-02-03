أمطار متقطعة وغيوم كثيفة فوق البصرة.. توقعات بموجة مطرية جديدة

وبعد زخات مطرية شهدتها ومحافظات أخرى، مساء امس، تشير خرائط الطقس الى تعمق المنخفض الجوي مما سيؤدي لتساقط امطار متفاوتة الشدة مع تشكل سحب رعدية، فيما تشهد سماء العاصمة في الوقت الحالي نبضات رعد قوية اشبه بانفجارات في السماء، فيما ستكون مناطق وسط وجنوب شرق البلاد الاكثر تأثراً.وبحسب خرائط الطقس، فان تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي المدمج سيتعمق تزامناً مع وصول الاخدود العلوي البارد الى عمق الاجواء العراقية مسبباً اتساع نطاق الاضطرابات الجوية لتبلغ ذروتها في البلاد لتكون الاجواء اليوم الثلاثاء غائمة جزئيا وتكون على فترات غائمة كليا مع فرصة واردة لتشكل سحب ركامية رعدية في مناطق واسعة تهطل منها زخات مطر متفاوتة الشدة ومتفرقة.ومن المتوقع ان تحظى العاصمة بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط والاقسام الشرقية والشمالية من البلاد واجزاء من بهطول زخات مطر متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بنشاط عالي للعواصف الرعدية ولا يستبعد تساقط حبات البرد الحالوب في بعض الاماكن المحدودة.كما ان تقارب الجبهات الدافئة والباردة سوف يولد احزمة من السحب الركامية الرعدية توثر على اماكن واسعة من البلاد وبالذات الاقسام الوسطى والشرقية، كما ستكون الحالة الممطرة ذات طابع ربيعي متقلب وتتميز بالعشوائية والامطار غير متساوية في الهطول بين منطقة واخرى من كل مدينة.ومن المتوقع حدوث انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة في كافة المدن لتنخفض درجات الحرارة الى اوائل العشرينيات في اغلب المدن ومن بينها بغداد كما تكون الرياح متقلبة الاتجاه تنشط اثناء تواجد السحب الرعدية وتكون مثيرة للغبار.