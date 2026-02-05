أصحاب سيارات الحمل يناشدون بالسماح بإدخال الخضروات والبضائع إلى مخمور (فيديو)



ـ محلي



طالب أصحاب سيارات الحمل والمزارعون بإيقاف منعهم من إدخال الخضروات والبضائع إلى قضاء مخمور.



وقال المزارعون وأصحاب سيارات الحمل للسومرية نيوز إن "سيطرة مخمور الرئيسية مستمرة في منعهم من إدخال بضاعتهم إلى مناطقهم في قضاء مخمور".



وأكدوا: "لقد توجهنا إلى جميع المسؤولين في القضاء، لكن لم نحصل على أي استجابة بشأن إيقاف قرار منع إدخال البضائع والخضروات إلى مناطقنا".