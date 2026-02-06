بغداد.. اعتقال مواطن حرق سيارته لاستعطاف المواطنين وجمع اموال "غير مشروعة"

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز قاطع نجدة الشعلة تمكنت من إلقاء القبض على متهم كان يقوم بحرق عجلته عمدًا في الطرق العامة، مدّعيًا تعرّضها لحادث، بهدف استعطاف المواطنين وجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بعد رصد تحركات المتهم ومتابعته من قبل مفارز النجدة، حيث تبيّن قيامه بخداع المواطنين واستغلال مشاعرهم الإنسانية لجمع تبرعات غير مشروعة".واشار البيان الى "تسليم المتهم أصوليًا إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق السياقات المعمول بها".