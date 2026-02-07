قائممقام القائم يوضح تفاصيل عملية مداهمة "انتحاريين"

وذكر خلف في مقطع صوتي أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحزمة ناسفة داخل أحد المنازل في القرية، وعلى إثر ذلك تحركت قوة من جهاز لمداهمة الدار المشبوهة.واضاف انه خلال المداهمة، اندلع اشتباك مع العناصر الإرهابية داخل المنزل، ما أدى إلى تفجير أحدهم الحزام الناسف ومقتل الإرهابيين.وأكد قائممقام القائم أن هذه العملية تعكس قوة العمل الاستخباري وجاهزية ، مشددًا على أن الوضع الأمني في القضاء مستقر وطبيعي، ولا توجد أي مؤشرات تعكر صفو الأوضاع الأمنية.