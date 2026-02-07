خلاف في "المدينة المائية" يتحول الى حرب شوارع في النجف

وقال المصدر لـ ، إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة حرجة، إثر هجوم مسلح نفذه 30 شخصاً ضد 5 شبان كانوا يجلسون داخل مقهى في المدينة المائية وسط .واضاف المصدر، ان المهاجمين أطلقوا النار باستخدام المسدسات والكلاشنكوف، قبل أن يلوذوا بالفرار.