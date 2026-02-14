مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل

مدونون: مشهد غير لائقوتناقل مدونون وناشطون المقطع مصحوبًا بتعليقات غاضبة، اعتبروا فيها أن طريقة الاصطفاف والوقوف "غير مناسبة بروتوكوليًا"، وذهب بعضهم إلى وصف المشهد بالمخزي، معتبرين أن "وقوف شخصيات عراقية رفيعة أمام مسؤول سعودي جالس لا ينسجم مع مكانة وسيادته".وتضمنت المنشورات انتقادات لطريقة تقديم أعضاء الوفد، حيث أشار مدونون إلى أن السفيرة كانت تتحدث باللهجة العراقية خلال التعريف بالحضور، معتبرين أن ذلك "لا يليق بمقام تمثيل دولة في محفل رسمي".مطالبات بإقالة السفيرةوشهد وسم مرتبط باسم السفيرة تفاعلًا ملحوظًا، إذ طالب عدد من الناشطين بإقالتها من منصبها، معتبرين أن ما حدث "إساءة لصورة العراق الدبلوماسية"، على حد تعبيرهم.كما تضمنت بعض التدوينات دعوات إلى "إفساح المجال للجيل الدبلوماسي الجديد" داخل ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالأعراف والبروتوكولات المعتمدة في الاستقبالات الرسمية.أسماء قيادات حضرت اللقاءوبحسب ما تم تداوله، فإن من بين الحاضرين في اللقاء الأسبق ، إضافة إلى قائد قوات الحدود العراقية الفريق عبدالوهاب سكر، إلى جانب شخصيات عسكرية ودبلوماسية أخرى.وأبدى بعض المدونين استغرابهم من "وقوف قيادات لها تاريخ عسكري وأمني طويل في وضعية غير متكافئة بروتوكوليًا"، متسائلين عن دور الملحق العسكري في بالسعودية في تنظيم مراسم الاستقبال.جدل حول البروتوكول الدبلوماسيفي المقابل، رأى آخرون أن تفسير المشهد قد يكون مجتزأً أو خارج سياقه، مشيرين إلى أن البروتوكولات الدبلوماسية تخضع أحيانًا لطبيعة المكان والفعالية، وأن بعض اللقطات المصورة قد لا تعكس الصورة الكاملة لترتيبات الاستقبال.ويؤكد مختصون في الشأن الدبلوماسي أن قواعد البروتوكول تحدد آليات الوقوف والجلوس وفق تسلسل رسمي متفق عليه بين الجانبين، وأن أي خلل – إن وجد – غالبًا ما يكون إداريًا أو تنظيميًا أكثر منه موقفًا مقصودًا.صمت رسمي حتى الآنولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي توضيح رسمي من أو من السفارة العراقية في بشأن المقطع المتداول، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للانتقادات ومتحفظ على ما اعتبره "تضخيمًا لحادثة بروتوكولية".بين والسيادةويأتي هذا الجدل في سياق حساسية الرأي العام العراقي تجاه أي مشهد يُفهم منه انتقاص من مكانة الدولة أو رموزها، خصوصًا في المحافل الخارجية، حيث يُنظر إلى التمثيل الدبلوماسي بوصفه انعكاسًا مباشرًا لهيبة الدولة وصورتها.وبين الانتقادات الحادة والدعوات للتريث، تبقى الحادثة محل نقاش واسع، بانتظار توضيح رسمي قد يضع حدًا للجدل المتصاعد، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن الدبلوماسية تُعدّ جزءًا أساسيًا من بين الدول، وأن أي التباس فيها سرعان ما يتحول إلى قضية رأي عام في عصر الإعلام الرقمي.