منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول

نشرت منصات ، اليوم السبت، فيديو لهروب عوائل تنظيم المتواجدين في مخيم .



وذكرت تلك المنصات "هذه مشاهد تظهر هروب المئات من مخيم الذي يضم عوائل تنظيم من سوريين وعرب وأجانب في وضح النهار وسط انظار قوات الجيش السوري".ولم يصدر أي توضيح من الجانب السوري ينفي او يؤكد صحة تلك المعلومات حتى الان.

فيما اشارت وسيلة إعلامية مقربة من انه "يتم في هذه اللحظات اطلاق سراح اغلب قاطني مخيم الهول السوريين ليعودوا الى قراهم، حيث يتم نقل السكان الاجانب الى مخيمات مغلقة في حلب وادلب تمهيدا لايجاد حل لهم فيما تبقى في المخيم حاليا العراقيين القاطنين فيه".