أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
ترندات
السومرية نيوز – دولي
نشرت منصات سورية، اليوم السبت، فيديو لهروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول.
2026-02-14 | 06:50
2026-02-14T06:50:07+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/tjak10hryjvpw7alixbqpg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d556082%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=f0b6ce4b-c4d8-4ab2-9ebd-d695dc5e7c2f&InitAdsBeforePlayer=1
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
752 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
نشرت منصات
سورية
، اليوم السبت، فيديو لهروب عوائل تنظيم
داعش
المتواجدين في مخيم
الهول
.
وذكرت تلك المنصات "هذه مشاهد تظهر هروب المئات من مخيم
الهول
الذي يضم عوائل تنظيم
داعش
من سوريين وعرب وأجانب في وضح النهار وسط انظار قوات الجيش السوري".
ولم يصدر أي توضيح من الجانب السوري ينفي او يؤكد صحة تلك المعلومات حتى الان.
فيما اشارت وسيلة إعلامية مقربة من
الحكومة السورية
انه "يتم في هذه اللحظات اطلاق سراح اغلب قاطني مخيم الهول السوريين ليعودوا الى قراهم، حيث يتم نقل السكان الاجانب الى مخيمات مغلقة في حلب وادلب تمهيدا لايجاد حل لهم فيما تبقى في المخيم حاليا العراقيين القاطنين فيه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
دوليات
ترندات
مخيم
الهول
الحكومة السورية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
سورية
وائل
