شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة

ووفقا للفيديو فان سيارة مسرعة يقودها مسلحون حاول احدهم اختطاف طفل اثناء سيرة في احد شوارع قضاء ، الا ان الطفل تمكن من الفرار".ويظهر في الفيديو أيضا سائق العجلة وهو يحمل السلاح.