اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
ترندات
قال وزير الخارجية الامريكي، ماركو روبيو، إن المفاوضات مع إيران تواجه تعقيدات كبيرة، واصفاً طبيعة صانع القرار في طهران بأنها ترتكز على اعتبارات أيديولوجية ودينية، مؤكداً أن أي تغيّر في مسار التفاوض سيكون واضحاً للجميع.
2026-02-15 | 12:00
2026-02-15T12:00:32+00:00
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
قال وزير الخارجية الامريكي،
ماركو روبيو
، إن المفاوضات مع
إيران
تواجه تعقيدات كبيرة، واصفاً طبيعة صانع القرار في
طهران
بأنها ترتكز على اعتبارات أيديولوجية ودينية، مؤكداً أن أي تغيّر في مسار التفاوض سيكون واضحاً للجميع.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن بلاده “تتعامل مع رجال دين شيعة متطرفين يتخذون قرارات جيوسياسية بناءً على معتقداتهم”، معتبراً أن هذا الأمر يجعل العملية التفاوضية شديدة التعقيد.
وأشار روبيو إلى أن محاولات سابقة لإبرام اتفاقات مع
إيران
لم تحقق نجاحاً مستداماً.
وأكد أن أي تحول في طبيعة أو مسار المفاوضات سيظهر بشكل واضح على مستوى الخطاب والنتائج.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
