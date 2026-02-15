وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن بلاده “تتعامل مع رجال دين شيعة متطرفين يتخذون قرارات جيوسياسية بناءً على معتقداتهم”، معتبراً أن هذا الأمر يجعل العملية التفاوضية شديدة التعقيد.وأشار روبيو إلى أن محاولات سابقة لإبرام اتفاقات مع لم تحقق نجاحاً مستداماً.وأكد أن أي تحول في طبيعة أو مسار المفاوضات سيظهر بشكل واضح على مستوى الخطاب والنتائج.